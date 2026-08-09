PepsiCo Aktie
WKN: 851995 / ISIN: US7134481081
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09.08.2026 17:17:00
Here's How Many Shares of PepsiCo You'd Need for $20,000 in Yearly Dividends
PepsiCo (NASDAQ: PEP) is known for its reliability, having increased its dividend payout for 54 consecutive years.But in addition to earning the title of Dividend King by increasing that payout for 50 or more consecutive years, that dividend payout also comes with a generous yield: 4.2% as of this writing.To turn Pepsi into an income generator for retirement or just to have some extra money coming in, this is the number of shares needed to generate $20,000 a year in PepsiCo dividends.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu PepsiCo Inc.
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06.08.26
|S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel Verlust hätte eine PepsiCo-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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30.07.26
|S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PepsiCo-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
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23.07.26
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20.07.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 in der Gewinnzone (finanzen.at)
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16.07.26
|S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein PepsiCo-Investment von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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10.07.26
|Ausblick: PepsiCo präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
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09.07.26
|Börse New York: S&P 500 legt schlussendlich zu (finanzen.at)
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09.07.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 schlussendlich in der Gewinnzone (finanzen.at)
Analysen zu PepsiCo Inc.
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