PepsiCo Aktie

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WKN: 851995 / ISIN: US7134481081

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04.09.2026 12:55:00

Here's How Many Shares of PepsiCo You'd Need for $25,000 in Yearly Dividends

In investing, goal-setting is important. Whether it's retirement planning, using stocks to save for a home, or just simple wealth-building, investors should identify their end games early on in the process.Many dividend investors are already checking that box. Before getting involved with a stock, many experienced payout hunters will say to themselves, "I want to generate $X per year in dividends from a particular stock."Investors will need a lot of cash to get to $25,000 in yearly dividends with PepsiCo stock. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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