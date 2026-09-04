PepsiCo Aktie
WKN: 851995 / ISIN: US7134481081
|
04.09.2026 12:55:00
Here's How Many Shares of PepsiCo You'd Need for $25,000 in Yearly Dividends
In investing, goal-setting is important. Whether it's retirement planning, using stocks to save for a home, or just simple wealth-building, investors should identify their end games early on in the process.Many dividend investors are already checking that box. Before getting involved with a stock, many experienced payout hunters will say to themselves, "I want to generate $X per year in dividends from a particular stock."Investors will need a lot of cash to get to $25,000 in yearly dividends with PepsiCo stock. Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu PepsiCo Inc.
Analysen zu PepsiCo Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|PepsiCo Inc.
|118,54
|-1,58%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerNach US-Arbeitsmarktdaten: ATX geht mit kräftigen Aufschlägen ins Wochenende -- DAX beendet Handel etwas fester - 26.000-Punkte-Marke hält -- Wall Street tiefer -- Asiens Börsen schließen uneins
Der heimische Markt zeigte sich vor dem Wochenende mit Gewinnen. Der deutsche Leitindex legte leicht zu. Die US-Börsen notierten mit roten Vorzeichen. Am Freitag ging es an den Börsen in Asien mehrheitlich nach oben.