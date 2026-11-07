Here's How Many Shares of PepsiCo You'd Need for $500 in Yearly Dividends

For income-focused investors, PepsiCo (NASDAQ: PEP) could be a strong choice for both yield and dividend growth. Shares in the food and beverage company have an effective dividend yield of around 4.1%. The company also has 54 years of consecutive annual dividend increases under its belt.

This makes it one of the Dividend Kings, or stocks with more than 50 years of consecutive dividend growth. While facing continued headwinds, these "problems" could actually be working in the favor of long-term investors.

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