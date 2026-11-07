PepsiCo Aktie
WKN: 851995 / ISIN: US7134481081
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07.11.2026 18:09:00
Here's How Many Shares of PepsiCo You'd Need for $500 in Yearly Dividends
For income-focused investors, PepsiCo (NASDAQ: PEP) could be a strong choice for both yield and dividend growth. Shares in the food and beverage company have an effective dividend yield of around 4.1%. The company also has 54 years of consecutive annual dividend increases under its belt.
This makes it one of the Dividend Kings, or stocks with more than 50 years of consecutive dividend growth. While facing continued headwinds, these "problems" could actually be working in the favor of long-term investors.
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Nachrichten zu PepsiCo Inc.
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05.11.26
|S&P 500-Titel PepsiCo-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PepsiCo von vor 10 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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29.10.26
|S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in PepsiCo von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
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23.10.26
|Optimismus in New York: NASDAQ 100 legt zu (finanzen.at)
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22.10.26
|S&P 500-Papier PepsiCo-Aktie: So viel hätten Anleger an einem PepsiCo-Investment von vor 3 Jahren verloren (finanzen.at)
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16.10.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 präsentiert sich zum Handelsende schwächer (finanzen.at)
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16.10.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 zeigt sich leichter (finanzen.at)
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15.10.26
|S&P 500-Wert PepsiCo-Aktie: So viel Verlust hätte ein PepsiCo-Investment von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu PepsiCo Inc.
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|PepsiCo Inc Cert.Deposito Arg.Repr. 0.5 Shs
|13 230,00
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|PepsiCo Inc.
|126,74
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