Realty Income Aktie

Realty Income für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 899744 / ISIN: US7561091049

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09.08.2026 13:05:00

Here's How Many Shares of Realty Income (O) Stock You'd Need for $1,000 in Monthly Dividends

If you're in the market for some reliable and generous dividend income, consider Realty Income (NYSE: O). It's not only a dividend payer, recently sporting a dividend yield of 5.12%, but it's also a monthly dividend payer. (Most companies pay their dividends quarterly.) A monthly dividend can be especially attractive to anyone planning to live off of that income.Image source: The Motley Fool.You can expect that dividend to grow. Realty Income's last increase, announced in June, was its  115th consecutive quarterly increase. It has paid its monthly dividend for more than 670 consecutive months -- or more than 55 years!Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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