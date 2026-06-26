Realty Income Aktie
WKN: 899744 / ISIN: US7561091049
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26.06.2026 11:47:00
Here's How Many Shares of Realty Income Stock You'd Need to Make $500 in Yearly Dividends
If you're looking for dividend stocks that can significantly boost your annual income, Realty Income (NYSE: O) might be one of the best to consider in 2026. It currently offers a high yield surpassing 5% and pays dividends every month. If you want to earn $500 in annual income, you'll need to buy at least 154 shares -- roughly $9,500 -- at the recent $61.60 share price. This is based on the current monthly payout of $0.2710 per share, or $3.252 on a forward-12-month basis.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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