Realty Income Aktie
WKN: 899744 / ISIN: US7561091049
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24.11.2026 17:53:02
Here’s How Many Shares of Realty Income You’d Need for $100 in Monthly Dividends
Realty Income (NYSE:O), a real estate investment trust (REIT) that leases properties to businesses, pays its dividend every month. After its Nov. 10 raise, the monthly dividend is $0.2740 per share, so 365 shares pay about $100 a month.
At the Nov. 19 close of $57.66, it would take an investment of about $21,000 to earn that monthly income level at a dividend yield of about 5.7%.
Rent payments from triple net leases fund those dividends. The advantage of this structure is that tenants pay property taxes, insurance, and maintenance, which lowers the capital burden on Realty Income. At the end of September, its portfolio was 98.8% occupied, with an average lease term of about 8.5 years.
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