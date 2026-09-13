Realty Income Aktie
WKN: 899744 / ISIN: US7561091049
|
13.09.2026 10:45:00
Here's How Many Shares of Realty Income You'd Need for $2,000 in Monthly Dividends
Most investors know that most dividend-paying stocks pay dividends quarterly. That's not true of every dividend stock, though. Real estate investment trust (REIT) Realty Income (NYSE: O) pays a dividend every month, aligning with how most people pay their bills for ordinary living expenses.
This begs the question: How many shares of this brick-and-mortar retailers' landlord would you need to own to collect $2,000 worth of monthly dividend income?
It's not too difficult to figure out. With a current monthly payment of $0.2715 per share, a little over 7,366 shares would do the trick ($2,000 divided by $0.2715 = 7,366.5). That works out to about $440,000 worth of this stock, if you were stepping in at its current price.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Realty Income Corp.
Analysen zu Realty Income Corp.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Realty Income Corp.
|51,40
|0,29%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerUS-Inflationsdaten im Fokus: Dow schließt stärker -- ATX geht nach Rekord fester ins Wochenende -- DAX beendet Handel mit Gewinnen -- Asiens Börsen letztlich schwach
Der heimische sowie der deutsche Markt legten im Freitagshandel zu. An der Wall Street waren grüne Vorzeichen zu sehen. Die Börsen in Asien zeigten sich am Freitag in Rot.