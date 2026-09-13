Realty Income Aktie

Realty Income für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 899744 / ISIN: US7561091049

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13.09.2026 10:45:00

Here's How Many Shares of Realty Income You'd Need for $2,000 in Monthly Dividends

Most investors know that most dividend-paying stocks pay dividends quarterly. That's not true of every dividend stock, though. Real estate investment trust (REIT) Realty Income (NYSE: O) pays a dividend every month, aligning with how most people pay their bills for ordinary living expenses.

This begs the question: How many shares of this brick-and-mortar retailers' landlord would you need to own to collect $2,000 worth of monthly dividend income?

It's not too difficult to figure out. With a current monthly payment of $0.2715 per share, a little over 7,366 shares would do the trick ($2,000 divided by $0.2715 = 7,366.5). That works out to about $440,000 worth of this stock, if you were stepping in at its current price.

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