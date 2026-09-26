COVER Corporation Registered Shs Aktie

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WKN DE: A3D7Z7 / ISIN: JP3218500001

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26.09.2026 20:30:02

Here's How Many Shares of This 15%-Yielding Monthly Dividend Stock You'd Need to Cover Your Mortgage Payment

AGNC Investment (NASDAQ:AGNC) invests in residential mortgages. The interest income from those investments covers its 15%-yielding monthly dividend ($0.12 each month). At that rate, you'd need to accumulate 17,783 shares -- a $170,717 investment at its recent $9.60 share price -- to cover the average monthly mortgage payment of $2,134 (according to Bankrate).

Here's how to figure out how many shares you'd need to own of the mortgage REIT to cover your mortgage payment, and some risks to consider before accumulating shares.

Image source: Getty Images.

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