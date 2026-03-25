Micron Technology Aktie
WKN: 869020 / ISIN: US5951121038
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25.03.2026 11:42:00
Here's How Micron Technology, Nvidia, and AMD Could Help This Unstoppable ETF Turn $250,000 Into $1 Million in 10 Years
Most artificial intelligence (AI) development happens inside large data centers, where vast numbers of advanced chips and networking components process mountains of information at a lightning-fast pace to train models.Nvidia (NASDAQ: NVDA), Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD), and Micron Technology (NASDAQ: MU) are three of the most important suppliers of AI data center hardware. There's more demand for their wares than they can supply now, a condition that has been driving their revenues and their stock prices higher.Those companies are three of the five largest holdings in the iShares Semiconductor ETF (NASDAQ: SOXX), which is an exchange-traded fund (ETF) that invests in 30 of the chip industry's top companies. It has delivered blistering returns over the last 10 years. Here's how it could turn an investment of $250,000 into $1 million over the next 10 years.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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25.03.26
|Starker Wochentag in New York: S&P 500 letztendlich mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
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25.03.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 verbucht am Nachmittag Gewinne (finanzen.at)
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25.03.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 steigt zum Start des Mittwochshandels (finanzen.at)
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19.03.26
|Schwacher Handel: NASDAQ 100 schlussendlich schwächer (finanzen.at)
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18.03.26
|Anleger in New York halten sich zurück: NASDAQ 100 zum Ende des Mittwochshandels schwächer (finanzen.at)
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18.03.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 notiert nachmittags im Minus (finanzen.at)
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18.03.26
|S&P 500-Papier AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
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18.03.26
|Schwacher Wochentag in New York: NASDAQ 100 zeigt sich zum Start des Mittwochshandels schwächer (finanzen.at)
Analysen zu Micron Technology Inc.
|26.06.25
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|19.12.24
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|26.09.24
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|Goldman Sachs Group Inc.
|27.06.24
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|26.06.25
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Aktien in diesem Artikel
|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
|190,52
|7,08%
|Micron Technology Inc.
|329,30
|-4,23%
|NVIDIA Corp.
|154,34
|1,11%
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