Micron Technology Aktie

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WKN: 869020 / ISIN: US5951121038

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25.03.2026 11:42:00

Here's How Micron Technology, Nvidia, and AMD Could Help This Unstoppable ETF Turn $250,000 Into $1 Million in 10 Years

Most artificial intelligence (AI) development happens inside large data centers, where vast numbers of advanced chips and networking components process mountains of information at a lightning-fast pace to train models.Nvidia (NASDAQ: NVDA), Advanced Micro Devices (NASDAQ: AMD), and Micron Technology (NASDAQ: MU) are three of the most important suppliers of AI data center hardware. There's more demand for their wares than they can supply now, a condition that has been driving their revenues and their stock prices higher.Those companies are three of the five largest holdings in the iShares Semiconductor ETF (NASDAQ: SOXX), which is an exchange-traded fund (ETF) that invests in 30 of the chip industry's top companies. It has delivered blistering returns over the last 10 years. Here's how it could turn an investment of $250,000 into $1 million over the next 10 years.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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