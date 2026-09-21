NVIDIA Aktie
WKN: 918422 / ISIN: US67066G1040
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21.09.2026 20:30:00
Here's How Much $1,000 Invested in Nvidia Stock Could Be Worth by 2027
For technology investors, Nvidia (NASDAQ: NVDA) is like a gift that keeps on giving. Shares are up 17.6% this year, capping off a legendary gain of roughly 900% over the last five years as the company continues to benefit from unprecedented demand for its graphics processing units (GPUs) and other types of artificial intelligence (AI) hardware.
That said, past performance doesn't necessarily guarantee future results. And potential investors will be keen to know if the iconic chipmaker can maintain its exceptional track record for the rest of the decade. Let's dig deeper into the pros and cons of Nvidia stock to get a better idea of what a $1,000 position made today might be worth by 2030.
Analysts at Goldman Sachs expect global AI-related capital expenditures to top $1 trillion this year, with a lot of that going toward data center infrastructure created by companies like Nvidia. These products sell at extremely high volumes and margins, leading to parabolic growth.
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Nachrichten zu NVIDIA Corp.
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22:18
|Piper Sandler kürt fünf Chip-Favoriten: Sollten Anleger jetzt bei den Aktien von NVIDIA, AMD & Co. einsteigen? (finanzen.at)
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21:16
|Blase wie 1929? Ray Dalio warnt vor dramatischem Rückschlag bei KI-Aktien wie NVIDIA (finanzen.at)
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20:03
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20:03
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20:03
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18:00
|Aufschläge in New York: S&P 500 in Grün (finanzen.at)
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18:00
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18:00
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Analysen zu NVIDIA Corp.
|13:50
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|13:50
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|13:50
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|NVIDIA Outperform
|Bernstein Research
|27.08.26
|NVIDIA Kaufen
|DZ BANK
|27.08.26
|NVIDIA Buy
|UBS AG
|18.03.26
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.11.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|20.08.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|10.01.25
|NVIDIA Hold
|Deutsche Bank AG
|21.11.24
|NVIDIA Halten
|DZ BANK
Aktien in diesem Artikel
|NVIDIA Corp.
|198,38
|3,68%
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