Here's How Much $1,000 Invested in The Trade Desk 5 Years Ago Would Be Worth Today

Like many other high-growth tech stocks, The Trade Desk (NASDAQ: TTD) generated significant hype when it began trading on the public market in September 2016. Since then, the stock has been a roller-coaster ride, to say the least. Unfortunately, the ride has been downhill at full speed for a few years now.

In the past five years, The Trade Desk's stock has fallen 82%, meaning if you had invested $1,000 in the stock then, your investment would be worth $179 as of Sept. 30. Needless to say, that's not ideal.

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