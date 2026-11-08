Here's How Much $10,000 in Altria Stock Pays You Each Year

Altria Group (NYSE: MO), parent company of Marlboro maker Philip Morris USA, has one of the highest forward yields among stocks in the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC). It has also raised its quarterly dividend annually for 57 consecutive years, placing it among the Dividend Kings, stocks with at least 50 years of consecutive dividend growth.

While this company's days of high growth are behind it, a path remains for the stock to sustain and keep on slightly growing its quarterly payouts in the years ahead. Dividend investors should still consider it a buy.

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