Dynex Capital Aktie
WKN: 882152 / ISIN: US26817Q5062
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13.11.2026 11:30:00
Here's How Much $10,000 in Dynex Capital Stock Pays You Every Month
Dynex Capital's (NYSE: DX) 19.4% forward dividend yield is one of the highest among mortgage real estate investment trusts (REITs). It also makes monthly rather than quarterly payouts.
Does this make it one of the best monthly dividend stocks?
I wouldn't go that far. Given its payout ratio exceeding 100% and a declining book value, I wouldn't bank on Dynex as a "set-and-forget" way to generate double-digit returns.
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