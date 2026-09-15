INDUS Aktie
WKN: 620010 / ISIN: DE0006200108
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15.09.2026 17:01:06
Here's How Much $100 Invested In Advanced Energy Indus 15 Years Ago Would Be Worth Today
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Nachrichten zu INDUS AG
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14.09.26
|EQS-News: ISS erhöht ESG-Rating der INDUS Holding AG auf „B-“ (EQS Group)
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14.09.26
|EQS-News: ISS upgrades INDUS Holding AG’s ESG rating to ‘B - ’ (EQS Group)
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24.08.26
|Montagshandel in Frankfurt: SDAX schwächelt am Nachmittag (finanzen.at)
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24.08.26
|Schwache Performance in Frankfurt: So performt der SDAX aktuell (finanzen.at)
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17.08.26
|SDAX aktuell: SDAX fällt zum Ende des Montagshandels zurück (finanzen.at)
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17.08.26
|Handel in Frankfurt: SDAX am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
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17.08.26
|XETRA-Handel SDAX zeigt sich am Montagmittag leichter (finanzen.at)
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13.08.26
|SDAX aktuell: SDAX zum Handelsende mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)