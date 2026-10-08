AMD Aktie
WKN: 863186 / ISIN: US0079031078
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08.10.2026 18:15:21
Here's How Much $100 Invested In Advanced Micro Devices 5 Years Ago Would Be Worth Today
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Nachrichten zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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30.09.26
|S&P 500-Papier AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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28.09.26
|AMD to buy Fei-Fei Li’s AI start-up for $8bn (Financial Times)
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28.09.26
|Öl, Benzin, AMD, SAP, Nvidia, Micron, Gold, China-Aktien - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
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28.09.26
|Öl, Benzin, AMD, SAP, Nvidia, Micron, Gold, China-Aktien - Charttechnik mit Harald Weygand (NewsTool)
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23.09.26
|S&P 500-Wert AMD (Advanced Micro Devices) -Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in AMD (Advanced Micro Devices) von vor einem Jahr verdient (finanzen.at)
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21.09.26
|Gewinne in New York: S&P 500 schlussendlich mit grünen Vorzeichen (finanzen.at)
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21.09.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 am Mittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
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21.09.26
|Aufschläge in New York: S&P 500 in Grün (finanzen.at)
Analysen zu AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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|AMD Outperform
|Bernstein Research
|06.08.26
|AMD Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|05.08.26
|AMD Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|14.09.26
|AMD Outperform
|Bernstein Research
|05.08.26
|AMD Buy
|UBS AG
|05.08.26
|AMD Kaufen
|DZ BANK
|05.08.26
|AMD Outperform
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|06.08.26
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|AMD (Advanced Micro Devices) Inc.
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