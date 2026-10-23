Copart Aktie
WKN: 893807 / ISIN: US2172041061
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24.10.2026 00:00:18
Here's How Much $100 Invested In Copart 10 Years Ago Would Be Worth Today
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Nachrichten zu Copart Inc.
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21.10.26
|S&P 500-Titel Copart-Aktie: So viel hätte eine Investition in Copart von vor 5 Jahren gekostet (finanzen.at)
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19.10.26
|Gute Stimmung in New York: So bewegt sich der NASDAQ 100 am Montagmittag (finanzen.at)
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19.10.26
|Montagshandel in New York: NASDAQ 100 zum Start des Montagshandels mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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15.10.26
|Verluste in New York: NASDAQ 100 fällt schlussendlich zurück (finanzen.at)
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15.10.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100 fällt nachmittags (finanzen.at)
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15.10.26
|Donnerstagshandel in New York: NASDAQ 100 mittags in Rot (finanzen.at)
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14.10.26
|S&P 500-Titel Copart-Aktie: So viel Verlust hätte ein Copart-Investment von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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08.10.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 schlussendlich in der Verlustzone (finanzen.at)
Analysen zu Copart Inc.
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