CSX Aktie
WKN: 865857 / ISIN: US1264081035
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29.09.2026 23:15:29
Here's How Much $100 Invested In CSX 10 Years Ago Would Be Worth Today
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Nachrichten zu CSX Corp.
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28.09.26
|S&P 500-Titel CSX-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CSX von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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21.09.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 beendet die Sitzung im Plus (finanzen.at)
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21.09.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 am Montagnachmittag im Aufwind (finanzen.at)
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21.09.26
|NASDAQ-Handel: NASDAQ 100 am Mittag in der Gewinnzone (finanzen.at)
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21.09.26
|S&P 500-Papier CSX-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in CSX von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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21.09.26
|Handel in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Handelsstart Gewinne (finanzen.at)
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14.09.26
|S&P 500-Papier CSX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in CSX von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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07.09.26
|S&P 500-Titel CSX-Aktie: So viel Gewinn hätte ein CSX-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu CSX Corp.
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