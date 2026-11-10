Ecolab Aktie
WKN: 854545 / ISIN: US2788651006
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10.11.2026 21:15:25
Here's How Much $100 Invested In Ecolab 20 Years Ago Would Be Worth Today
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