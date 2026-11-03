Freeport-McMoRan Aktie
WKN: 896476 / ISIN: US35671D8570
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03.11.2026 15:00:34
Here's How Much $100 Invested In Freeport-McMoRan 10 Years Ago Would Be Worth Today
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