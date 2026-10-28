Home Depot Aktie
WKN: 866953 / ISIN: US4370761029
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28.10.2026 17:15:36
Here's How Much $100 Invested In Home Depot 15 Years Ago Would Be Worth Today
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|Home Depot Inc Cert. Deposito Arg. Repr. 0.25 Shs
|16 430,00
|0,00%
|Home Depot
|289,90
|1,45%
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