IDEXX Laboratories Aktie
WKN: 888210 / ISIN: US45168D1046
|
18.11.2026 16:15:29
Here's How Much $100 Invested In IDEXX Laboratories 20 Years Ago Would Be Worth Today
This article Here's How Much $100 Invested In IDEXX Laboratories 20 Years Ago Would Be Worth Today originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu IDEXX Laboratories
|
16.11.26
|NASDAQ Composite Index-Wert IDEXX Laboratories-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in IDEXX Laboratories von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
09.11.26
|NASDAQ Composite Index-Papier IDEXX Laboratories-Aktie: So viel hätte eine Investition in IDEXX Laboratories von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
|
02.11.26
|NASDAQ 100-Handel aktuell: NASDAQ 100 beendet die Montagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
02.11.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich letztendlich leichter (finanzen.at)
|
02.11.26
|S&P 500-Handel aktuell: S&P 500 fällt zum Ende des Montagshandels (finanzen.at)
|
02.11.26
|Schwache Performance in New York: So entwickelt sich der NASDAQ Composite aktuell (finanzen.at)
|
02.11.26
|Zuversicht in New York: S&P 500 am Montagnachmittag freundlich (finanzen.at)
|
02.11.26
|Schwacher Handel in New York: NASDAQ 100 notiert am Nachmittag im Minus (finanzen.at)
Analysen zu IDEXX Laboratories
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|IDEXX Laboratories
|637,20
|1,76%