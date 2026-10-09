Linde Aktie
WKN DE: A3D7VW / ISIN: IE000S9YS762
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09.10.2026 17:45:18
Here's How Much $100 Invested In Linde 10 Years Ago Would Be Worth Today
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Nachrichten zu Linde plc
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06.10.26
|S&P 500-Wert Linde-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Linde von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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05.10.26
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29.09.26
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15.09.26
|S&P 500-Wert Linde-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Linde von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
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08.09.26
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01.09.26
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18.08.26
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Analysen zu Linde plc
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|23.09.26
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|UBS AG
|19.08.26
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|05.08.26
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