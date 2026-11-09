Microsoft Aktie
WKN: 870747 / ISIN: US5949181045
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09.11.2026 15:15:19
Here's How Much $100 Invested In Microsoft 15 Years Ago Would Be Worth Today
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