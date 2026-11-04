NetApp Aktie
WKN DE: A0NHKR / ISIN: US64110D1046
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04.11.2026 15:45:36
Here's How Much $100 Invested In NetApp 5 Years Ago Would Be Worth Today
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