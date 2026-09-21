Nucor Aktie
WKN: 851918 / ISIN: US6703461052
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22.09.2026 00:15:24
Here's How Much $100 Invested In Nucor 5 Years Ago Would Be Worth Today
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Nachrichten zu Nucor Corp.
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21.09.26
|S&P 500-Papier Nucor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nucor von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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18.09.26
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18.09.26
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18.09.26
|NYSE-Handel S&P 500 präsentiert sich zum Handelsstart schwächer (finanzen.at)
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14.09.26
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07.09.26
|S&P 500-Wert Nucor-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Nucor-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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31.08.26
|S&P 500-Papier Nucor-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Nucor von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
Analysen zu Nucor Corp.
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|Nucor Corp.
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Dem ATX zeigte sich zum Wochenstart mit Gewinnen. Der DAX verzeichnete ebenfalls Aufschläge. Die US-Börsen legten zu. Die Aktienmärkte in Asien zeigten mehrheitlich Gewinne.