NXP Semiconductors Aktie
WKN DE: A1C5WJ / ISIN: NL0009538784
|
01.10.2026 00:45:28
Here's How Much $100 Invested In NXP Semiconductors 15 Years Ago Would Be Worth Today
This article Here's How Much $100 Invested In NXP Semiconductors 15 Years Ago Would Be Worth Today originally appeared on Benzinga.com.Weiter zum vollständigen Artikel bei Benzinga
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu NXP Semiconductors N.V.
|
25.09.26
|S&P 500-Wert NXP Semiconductors-Aktie: So viel hätte eine Investition in NXP Semiconductors von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
|
18.09.26
|S&P 500-Titel NXP Semiconductors-Aktie: So viel hätten Anleger an einem NXP Semiconductors-Investment von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
|
16.09.26
|Freundlicher Handel in New York: NASDAQ 100 schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
11.09.26
|Aufschläge in New York: NASDAQ 100 zeigt sich schlussendlich fester (finanzen.at)
|
11.09.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 nachmittags auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
11.09.26
|Börse New York in Grün: NASDAQ 100 auf grünem Terrain (finanzen.at)
|
11.09.26
|S&P 500-Titel NXP Semiconductors-Aktie: So viel Gewinn hätte eine NXP Semiconductors-Investition von vor 5 Jahren eingebracht (finanzen.at)
|
04.09.26
|S&P 500-Titel NXP Semiconductors-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in NXP Semiconductors von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
Analysen zu NXP Semiconductors N.V.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|NXP Semiconductors N.V.
|213,60
|2,91%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerDow stabil -- ATX schließt tief im Minus -- DAX verliert Kampf um 25.000-Punkte-Marke -- Nikkei schlussendlich beflügelt - kein Handel in China und Hongkong
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Donnerstag mit Verlusten. Der deutsche Aktienmarkt notierte tiefer. Der US-Leitindex bewegt sich seitwärts. An den Börsen in Asien waren am Donnerstag erneut positive Vorzeichen zu beobachten.