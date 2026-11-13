Royalty Pharma Aktie
WKN DE: A2P62D / ISIN: GB00BMVP7Y09
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13.11.2026 17:00:16
Here's How Much $100 Invested In Royalty Pharma 15 Years Ago Would Be Worth Today
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03.11.26
|Ausblick: Royalty Pharma öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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20.10.26
|Erste Schätzungen: Royalty Pharma stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor (finanzen.net)
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