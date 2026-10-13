AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
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14.10.2026 00:15:21
Here's How Much $100 Invested In Synopsys 20 Years Ago Would Be Worth Today
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|Synopsys Inc.
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