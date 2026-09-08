Deutsche Telekom Aktie
WKN: 555750 / ISIN: DE0005557508
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08.09.2026 18:15:20
Here's How Much $100 Invested In T-Mobile US 10 Years Ago Would Be Worth Today
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08.09.26
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|27.07.26
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