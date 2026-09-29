Teradyne Aktie
WKN: 859892 / ISIN: US8807701029
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29.09.2026 18:45:20
Here's How Much $100 Invested In Teradyne 15 Years Ago Would Be Worth Today
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Nachrichten zu Teradyne Inc.
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29.09.26
|S&P 500-Wert Teradyne-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Teradyne von vor einem Jahr eingebracht (finanzen.at)
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23.09.26
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22.09.26
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15.09.26
|S&P 500-Titel Teradyne-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Teradyne-Investment von vor 5 Jahren verdient (finanzen.at)
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14.09.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
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14.09.26
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14.09.26
|Schwacher Handel: S&P 500 zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.at)
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14.09.26
|Schwache Performance in New York: NASDAQ 100 fällt am Montagnachmittag zurück (finanzen.at)
Analysen zu Teradyne Inc.
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|Teradyne Inc.
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