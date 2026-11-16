AGO Aktie
WKN DE: A0LR41 / ISIN: DE000A0LR415
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16.11.2026 16:30:25
Here's How Much $100 Invested In Vistra 5 Years Ago Would Be Worth Today
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|Vistra Corp Cert Deposito Arg Repr 0.03846153 Shs
|8 535,00
|-1,56%
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