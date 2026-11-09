CIENA Aktie
WKN DE: A0LDA7 / ISIN: US1717793095
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09.11.2026 22:00:21
Here's How Much $1000 Invested In Ciena 10 Years Ago Would Be Worth Today
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