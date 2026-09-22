Fortinet Aktie
WKN DE: A0YEFE / ISIN: US34959E1091
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22.09.2026 23:00:27
Here's How Much $1000 Invested In Fortinet 5 Years Ago Would Be Worth Today
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Nachrichten zu Fortinet Inc
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16:03
|S&P 500-Papier Fortinet-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Fortinet von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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22.09.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 verbucht zum Start des Dienstagshandels Gewinne (finanzen.at)
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16.09.26
|S&P 500-Titel Fortinet-Aktie: So viel hätte eine Investition in Fortinet von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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14.09.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
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14.09.26
|Zurückhaltung in New York: NASDAQ 100 sackt zum Ende des Montagshandels ab (finanzen.at)
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14.09.26
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14.09.26
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14.09.26
|Angespannte Stimmung in New York: NASDAQ 100 in Rot (finanzen.at)
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