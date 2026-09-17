Gartner Aktie
WKN: 887957 / ISIN: US3666511072
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17.09.2026 17:16:46
Here's How Much $1000 Invested In Gartner 20 Years Ago Would Be Worth Today
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Nachrichten zu Gartner Inc.
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14.09.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
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14.09.26
|Schwacher Handel: S&P 500 zeigt sich nachmittags leichter (finanzen.at)
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11.09.26
|S&P 500-Papier Gartner-Aktie: So viel hätte eine Investition in Gartner von vor einem Jahr gekostet (finanzen.at)
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08.09.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 in der Verlustzone (finanzen.at)
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04.09.26
|S&P 500-Titel Gartner-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Gartner von vor 10 Jahren verdient (finanzen.at)
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28.08.26
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24.08.26
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24.08.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 verbucht nachmittags Verluste (finanzen.at)
Analysen zu Gartner Inc.
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