Illumina Aktie
WKN: 927079 / ISIN: US4523271090
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17.11.2026 22:45:42
Here's How Much $1000 Invested In Illumina 15 Years Ago Would Be Worth Today
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Nachrichten zu Illumina Inc.
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13.11.26
|S&P 500-Papier Illumina-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Illumina von vor 5 Jahren bedeutet (finanzen.at)
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06.11.26
|S&P 500-Wert Illumina-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Illumina von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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03.11.26
|Illumina selected to help bring precision medicine into everyday healthcare in Singapore (EQS Group)
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30.10.26
|Freitagshandel in New York: S&P 500 fällt zum Ende des Freitagshandels (finanzen.at)
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30.10.26
|Zurückhaltung in New York: S&P 500 sackt ab (finanzen.at)
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30.10.26
|Schwacher Handel: S&P 500 verliert mittags (finanzen.at)
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30.10.26
|S&P 500-Titel Illumina-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Illumina von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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30.10.26
|Anleger in New York halten sich zurück: S&P 500 zeigt sich zum Start leichter (finanzen.at)
Analysen zu Illumina Inc.
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