Illumina Aktie
WKN: 927079 / ISIN: US4523271090
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16.09.2026 16:45:57
Here's How Much $1000 Invested In Illumina 20 Years Ago Would Be Worth Today
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Nachrichten zu Illumina Inc.
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16.09.26
|Gewinne in New York: S&P 500 zum Handelsstart mit positivem Vorzeichen (finanzen.at)
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15.09.26
|NYSE-Handel S&P 500 verbucht letztendlich Verluste (finanzen.at)
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15.09.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 am Nachmittag mit Abgaben (finanzen.at)
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15.09.26
|Börse New York: So steht der S&P 500 aktuell (finanzen.at)
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11.09.26
|S&P 500-Titel Illumina-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Illumina-Investition von vor 3 Jahren eingebracht (finanzen.at)
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04.09.26
|S&P 500-Titel Illumina-Aktie: So viel hätte eine Investition in Illumina von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.at)
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28.08.26
|S&P 500-Titel Illumina-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Illumina von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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21.08.26
|S&P 500-Papier Illumina-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in Illumina von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.at)
Analysen zu Illumina Inc.
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