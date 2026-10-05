Silicon Motion Technology Corporation Aktie
WKN: A0ETU4 / ISIN: US82706C1080
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05.10.2026 18:30:15
Here's How Much $1000 Invested In Silicon Motion Tech 15 Years Ago Would Be Worth Today
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Analysen zu Silicon Motion Technology Corporation (spons. ADRs)
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|Silicon Motion Technology Corporation (spons. ADRs)
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