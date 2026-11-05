Stryker Aktie
WKN: 864952 / ISIN: US8636671013
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05.11.2026 17:18:44
Here's How Much $1000 Invested In Stryker 15 Years Ago Would Be Worth Today
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Nachrichten zu Stryker Corp.
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02.11.26
|S&P 500-Titel Stryker-Aktie: So viel hätten Anleger an einem Stryker-Investment von vor 3 Jahren verdient (finanzen.at)
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28.10.26
|Ausblick: Stryker öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal (finanzen.net)
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26.10.26
|S&P 500-Papier Stryker-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in Stryker von vor einem Jahr bedeutet (finanzen.at)
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19.10.26
|S&P 500-Papier Stryker-Aktie: So viel hätte eine Investition in Stryker von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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14.10.26
|Erste Schätzungen: Stryker informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse (finanzen.net)
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12.10.26
|S&P 500-Papier Stryker-Aktie: So viel hätte eine Investition in Stryker von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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05.10.26
|S&P 500-Titel Stryker-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Stryker von vor 3 Jahren eingefahren (finanzen.at)
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28.09.26
|S&P 500-Papier Stryker-Aktie: So viel Verlust hätte ein Stryker-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
Analysen zu Stryker Corp.
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