Teradyne Aktie
WKN: 859892 / ISIN: US8807701029
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25.11.2026 15:15:23
Here's How Much $1000 Invested In Teradyne 20 Years Ago Would Be Worth Today
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Nachrichten zu Teradyne Inc.
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24.11.26
|S&P 500-Wert Teradyne-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Teradyne-Investment von vor einem Jahr eingefahren (finanzen.at)
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17.11.26
|S&P 500-Titel Teradyne-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Teradyne von vor 10 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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10.11.26
|S&P 500-Wert Teradyne-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Teradyne von vor 5 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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09.11.26
|Pluszeichen in New York: NASDAQ 100 legt zum Ende des Montagshandels deutlich zu (finanzen.at)
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03.11.26
|S&P 500-Wert Teradyne-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Teradyne-Investment von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
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28.10.26
|Zuversicht in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende stärker (finanzen.at)
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28.10.26
|Freundlicher Handel: NASDAQ 100 steigt (finanzen.at)
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28.10.26
|NASDAQ 100 aktuell: NASDAQ 100-Anleger greifen zu (finanzen.at)
Analysen zu Teradyne Inc.
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