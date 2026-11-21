General Mills Aktie
WKN: 853862 / ISIN: US3703341046
|
21.11.2026 15:37:02
Here's How Much $2,500 in General Mills Stock Could Pay You in Dividends in 2027
General Mills (NYSE:GIS) is in the middle of a multi-year turnaround. Early operating metrics suggest the effort is gaining traction in 2026.
After years of post-pandemic price hikes pushed budget-conscious shoppers toward store brands, the Minneapolis-based food giant rolled back everyday prices across two-thirds of its North American retail portfolio. The strategy has helped narrow market-share losses in key categories. Core brands like Cheerios, Cinnamon Toast Crunch, and Lucky Charms are back to growing, while new high-protein snacks and fresh pet foods are catching on.
Image source: Getty Images.
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu General Mills Inc.
|
20.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 letztendlich tief im Minus (finanzen.at)
|
20.11.26
|Börse New York in Rot: S&P 500 zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.at)
|
20.11.26
|Schwacher Handel: S&P 500 legt den Rückwärtsgang ein (finanzen.at)
|
18.11.26
|S&P 500-Papier General Mills-Aktie: So viel Verlust hätte ein General Mills-Investment von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
16.11.26
|Minuszeichen in New York: S&P 500 beendet den Montagshandel im Minus (finanzen.at)
|
16.11.26
|Schwacher Wochentag in New York: S&P 500 fällt am Nachmittag (finanzen.at)
|
16.11.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 notiert im Minus (finanzen.at)
|
16.11.26
|Angespannte Stimmung in New York: S&P 500 zum Start des Montagshandels leichter (finanzen.at)
Analysen zu General Mills Inc.
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|General Mills Inc.
|32,59
|3,79%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerSchwache Börsenstimmung: ATX und DAX gehen tiefrot ins Wochenende -- US-Börsen letztlich im Sinkflug -- Kräftige Verluste an den Börsen in Asien - Nikkei schließt auf Siebenmonatstief
Der heimische Aktienmarkt verzeichnete vor dem Wochenende kräftige Verluste. Auch am deutschen Markt prägten rote Vorzeichen das Bild. An der Wall Street übernahmen die Bären das Ruder. Asiens Börsen präsentierten sich am Freitag tiefrot.