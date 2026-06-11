Tesla Aktie
WKN DE: A1CX3T / ISIN: US88160R1014
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11.06.2026 23:00:00
Here's How Much a $1,000 Investment Could Get You When SpaceX Goes Public June 12
SpaceX (NASDAQ: SPCX) stock finally begins trading publicly on June 12.At a valuation of roughly $1.77 trillion, the company will be larger than Elon Musk's Tesla and big enough to rank among the 10 most valuable companies in the world on day one. The IPO offer price is $135 per share. So, $1,000 theoretically gets you about just shy of 7.5 shares (many brokerages today offer fractional shares).Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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