Coca-Cola Aktie
WKN: 850663 / ISIN: US1912161007
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20.10.2026 14:01:00
Here's How Much a $10,000 Investment in Coca-Cola Will Get You in Dividends
Coca-Cola (NYSE: KO) is the classic Dividend King. It has raised its dividend for the past 64 years, and there are few stocks with a better track record.
Historically, the stock hasn't been a market outperformer, but it shines when the economy is in tough circumstances. Today, it's beating the market despite the market's strong bull run this year, 40% to 13%. Since the dividend yield moves conversely with the stock price, Coca-Cola's current yield of 2.2% is well below its typical average of about 3%.
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|29.07.26
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|19.10.26
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|29.07.26
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|UBS AG
|29.07.26
|Coca-Cola Kaufen
|DZ BANK
|29.07.26
|Coca-Cola Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|Coca-Cola Neutral
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Aktien in diesem Artikel
|Coca-Cola Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.20 Shs
|30 300,00
|0,00%
|Coca-Cola Co.
|83,07
|-0,41%
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