Coca-Cola Aktie

Coca-Cola für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 850663 / ISIN: US1912161007

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20.10.2026 14:01:00

Here's How Much a $10,000 Investment in Coca-Cola Will Get You in Dividends

Coca-Cola (NYSE: KO) is the classic Dividend King. It has raised its dividend for the past 64 years, and there are few stocks with a better track record.

Historically, the stock hasn't been a market outperformer, but it shines when the economy is in tough circumstances. Today, it's beating the market despite the market's strong bull run this year, 40% to 13%. Since the dividend yield moves conversely with the stock price, Coca-Cola's current yield of 2.2% is well below its typical average of about 3%.

Image source: Getty Images.

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Coca-Cola Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.20 Shs 30 300,00 0,00% Coca-Cola Co Cert.Deposito Arg.Repr. 0.20 Shs
Coca-Cola Co. 83,07 -0,41% Coca-Cola Co.

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