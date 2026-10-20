Here's How Much a $10,000 Investment in Coca-Cola Will Get You in Dividends

Coca-Cola (NYSE: KO) is the classic Dividend King. It has raised its dividend for the past 64 years, and there are few stocks with a better track record.

Historically, the stock hasn't been a market outperformer, but it shines when the economy is in tough circumstances. Today, it's beating the market despite the market's strong bull run this year, 40% to 13%. Since the dividend yield moves conversely with the stock price, Coca-Cola's current yield of 2.2% is well below its typical average of about 3%.

Continue reading