Realty Income Aktie
WKN: 899744 / ISIN: US7561091049
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27.10.2026 14:03:00
Here's How Much a $10,000 Investment in Realty Income Will Get You in Monthly Dividends
There may not be a stock that's more synonymous with dividends than Realty Income (NYSE: O).
The real estate investment trust (REIT), which invests primarily in a portfolio of stable, single-lease commercial properties, has been one of the most consistent and highest dividend payers on the market. It even brands itself as the "monthly dividend company" in its marketing materials.
As the slogan says, Realty Income is one of the relatively few stocks that distributes its payouts monthly rather than quarterly. And it has raised its dividends for 32 straight years -- that is, ever since it went public in 1994.
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