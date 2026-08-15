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15.08.2026 18:00:00
Here's How Much a $20,000 Investment in the S&P 500 Could Grow Over the Long Term
Investing a large lump sum to track the S&P 500 (SNPINDEX: ^GSPC) can be an effective set-it-and-forget-it strategy. Rather than trying to time the market or worry about investing in specific types of stocks, the broad index gives investors exposure to a wide range of companies. It's that diversification that makes it a popular go-to option for long-term investors.Based on 2022 data from the Federal Reserve, the average amount that Americans had saved up ranged between $20,540 and $72,520. This includes savings accounts as well as other transactional accounts (e.g., checking, money market, and brokerage cash accounts). Below, I'll look at how much a balance at the lower end of that range, around $20,000, might grow over the long term when investing in S&P 500 index funds.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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