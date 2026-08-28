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28.08.2026 21:37:00
Here's How Much a $50,000 Investment in the S&P 500 Could Grow in 25 Years
When you're young, 25 years seems like it's forever. With age, you realize that 25 years feel as though they've passed in the blink of an eye. What might have felt like locking up your money for eternity turns out to be one of the smartest ways to build wealth.While putting it all in an index tracker such as the Vanguard S&P 500 ETF (NYSEMKT: VOO) is not your only option for investing $50,000, here's a sample of how much it could be worth 25 years down the road if you decided to strictly stick with the S&P 500.Image source: Getty Images.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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