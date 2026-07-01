A-1 Aktie
ISIN: INE911Z01025
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01.07.2026 12:49:00
Here's How Much a 1 Percentage Point Difference in Returns Could Cost Your Retirement Over 30 Years
Are you fighting for every penny's worth of your retirement? It's easy to settle for "good enough," particularly when you feel like you've worked hard on your plan and process.Unless you've made a point of extracting as much value as you can out of the market and your portfolio, though, you're probably shortchanging yourself, and more than you realize.In the grand scheme of most things, 1% isn't much. When it comes to a stock market that averages an annual gain of 10%, however, reducing that figure by just one full percentage point per year can take a sizable toll on your long-term performance.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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