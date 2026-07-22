Berkshir a Aktie
WKN DE: A0YCY4 / ISIN: US0846902056
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22.07.2026 19:49:00
Here's How Much Berkshire Hathaway's Apple Stake Would Be Worth If Warren Buffett Never Sold a Share
Warren Buffett once joked that outgoing Apple (NASDAQ: AAPL) CEO Tim Cook had made more money for Berkshire Hathaway (NYSE: BRKA) (NYSE: BRKB) than Buffett ever did. Of course, it was Buffett's decision to pile about $36 billion into Apple stock between 2016 and 2018, an investment that resulted in massive capital gains for Berkshire shareholders.Unfortunately, Berkshire has sold more than 75% of its Apple stake since 2018. The stock now trades near its all-time high, about 70% higher than where it was when Buffett started selling the stock in earnest in early 2024. He even joked in an interview earlier this year that he sold it too soon. Indeed, if Berkshire had held on to every share it owned in 2018, its stake in Apple would be worth approximately $330 billion today.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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