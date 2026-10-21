Enbridge Aktie
WKN: 885427 / ISIN: CA29250N1050
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21.10.2026 10:34:00
Here's How Much Enbridge (ENB) Stock You'd Need to Earn $1,000 in Dividend Income Each Year.
Enbridge (NYSE: ENB) is a high-yield dividend stock with a long track record of dividend growth. For 31 consecutive years, the Canada-based energy pipeline company has raised its quarterly cash dividend.
Although currency fluctuations impact Enbridge's dividend in U.S. dollar terms, it could serve as a steady cash flow generator for dividend-focused investors. Not only that, but there is much to suggest that the stock will continue to increase its payout over time, perhaps at even higher levels than in the recent past.
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