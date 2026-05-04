Top's Aktie
WKN DE: A40THY / ISIN: JP3629270004
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04.05.2026 18:00:00
Here’s how much EV drivers say they’re saving on fuel as gas tops $4 a gallon
Electric-vehicle drivers are taking a victory lap as the war in Iran has slowed global oil supplies and pushed up the cost of gasoline.Weiter zum vollständigen Artikel bei MarketWatch
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