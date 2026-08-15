Oklo Aktie

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WKN DE: A3CUTU / ISIN: US02156V1098

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15.08.2026 08:30:00

Here's How Much Investing $10,000 in Oklo Stock at Its IPO Is Worth Today

Some stocks need years to ripen into their best form. Others explode out of the gate and never look back. Somehow, Oklo (NYSE: OKLO) has been both.Oklo went public via a special purpose acquisition company merger (SPAC) in May 2024. It debuted on the market with a share price of about $15.50. If you had invested $10,000 in Oklo, then (at $15.50 a share), you would have lost half your investment by the end of its first day on the market. Share prices collapsed to about $8.45. So much for Sam Altman's nuclear moonshot. Image source: The Motley Fool.Continue readingWeiter zum vollständigen Artikel bei MotleyFool
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